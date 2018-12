Presos suspeitos de apropriação de carro alugado em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens com idade de 31 e 22 anos foram presos, em um carro modelo UP da Volkswagen, na tarde do último sábado (15), nas proximidades da Ponta Negra. De acordo com a Policia, a equipe da viatura Rocam 9751 havia recebido a ligação de uma suposta vítima que teria visto o carro, de sua propriedade, desaparecido, circulando pelo local. O homem contou à Polícia que havia alugado o carro para um "estelionatário", e que esse teria sumido com o veículo.

Com essa informação e as características do carro, a equipe iniciou as buscas e avistou o veículo nas proximidades da avenida do Turismo.

Ao perceber a aproximação da Viatura, a dupla que estava com o carro, empreendeu fuga, mas acabou sendo presam após a perseguição, nas proximidades do bairro Tarumã. Questionados pela polícia, os suspeitos não souberam responder a quem pertenceria o carro.



De acordo com a assessoria da Polícia, os homens devem responder por apropriação indébita de produto de estelionato.

Ao realizar consulta por meio do sistema de informações, a polícia verificou que um dos suspeitos, que estava com o carro, possui condenação pelo crime de roubo majorado, mas respondia em liberdade e era acompanhado por tornozeleira eletrônica.

