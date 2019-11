Caminhão bate em poste e invade Centro de Convenções Vasco Vasques

Manaus - Um caminhão perdeu o controle e se chocou contra um poste de alta tensão na tarde deste sábado (9). O veículo invadiu o estacionamento do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado entre as avenidas Coronel Pedro Teixeira e Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o acidente ocorreu às 14h38, ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). O motorista do caminhão ficou ferido e levado a unidade de saúde mais próxima. Na queda do poste um micro-ônibus foi atingido pelos fios de alta tensão.

De acordo com o IMMU, o fornecimento de energia elétrica do local foi afetado. A Amazonas Energia está realizando o trabalho de recomposição do sistema elétrico. O caminhão e o poste já foram tirados da via.