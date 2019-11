Mulher desaparece após deixar bilhete para os filhos em Manaus

Manaus - Tereza Helena dos Santos Lobo de 40 anos, desapareceu na manhã deste sábado (9), após sair da casa onde mora com os dois filhos de 10 e 12 anos de idade na rua Terra Nova, no bairro São José 1. A mulher deixou um bilhete para os filhos pedindo para que eles fossem morar com os familiares e pedindo perdão à família por todo o mal que ela teria cometido.

Segundo Thaiza Brito, tia dos filhos da desaparecida, Tereza foi vista pela última vez pelas crianças, por volta das 22h, de sexta-feira (8). Às 5h43 deste sábado (9), Tereza mandou uma mensagem de texto para outra tia das crianças pedindo para que ela fosse até a casa dela, buscasse os filhos dela e cuidasse deles.

Na mesma mensagem, Tereza disse ao pai das crianças identificado como Ronilson Brito Marques que pegasse as crianças porque eram dele.

O bilhete foi encontrado por volta das 8h da manhã, quando os filhos de Tereza acordaram. Imediatamente as crianças ligaram para uma das tias avisando do ocorrido. Com dizeres tristes, Tereza deixa um recado aos filhos e a família. "Eu sendo mal, quis dar coisas boas para vocês, mas não consegui. Vão morar com o pai ou a tia de vocês. Amo vocês. A família, me perdoe pelo mal que cometi", escreveu.

Carta deixada por Tereza Helena dos Santos Lobo | Foto: Divulgação

Thaiza informou que Tereza deixou o celular, levou poucas peças de roupas, mas não sabe se ela levou dinheiro. Eles acreditam que ela tenha saído de 5h43 em diante. Tereza deixou o cadeado do portão da casa aberto.

SMS enviado por Tereza Helena dos Santos Lobo | Foto: Divulgação

Aos familiares, o filho mais velho de Tereza relatou que a mãe disse estar sendo perseguida por hackers. A família acredita que Tereza tenha tido um surto. Eles relataram que ela já apresentava sinais, tendo manias de perseguição. As crianças estão sob cuidados dos familiares. Tereza já estava separada do pai da criança há sete anos.

A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas foram informados pelos policiais que naquele momento, eles não poderiam fazer nada, além do registro.

Quaisquer informações sobre o paradeiro de Tereza podem ser repassadas para a família por meio dos números de telefone: (92) 98806-4482 e 98839-7271.