Vídeo: candidatos realizam segundo dia de provas do Enem em Manaus

Manaus - Dando continuidade ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos amazonenses realizam a segunda etapa na manhã deste domingo (10), em Manaus e mais 53 municípios do Estado do Amazonas. Os candidatos responderão questões relacionadas a Ciências de Natureza e Matemática.



O sonho de entrar no ensino superior é o que motiva muitos candidatos amazonenses. Este é o case de Denise Câmara, de 33 anos, que está realizando o exame pela terceira vez.

“Eu tenho um sonho de entrar para universidade. Ainda estou em dúvida entre Educação Física ou Administração. Estou um pouco apreensiva por conta de não me dar muito bem em matemática. Porém acho que tirei uma boa nota na primeira etapa, pois já fiz curso de Enfermagem e muitas questões eu consegui responder”, comentou Denise.

Reinserção no mercado

Apesar de muitos candidatos estarem em busca do primeiro diploma de ensino superior, há também a presença de pessoas que já possui formação. A publicitária Kátia Martins, de 26 anos, que possui Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação.

“Eu já tenho formação, porém estou almejando entrar pro curso de Farmácia. Quero realizar esta ligação da minha pesquisa no mestrado com a área da saúde, pois trabalho na produção intelectual de medicamentos, por exemplo”, confessou Kátia.

Primeira etapa

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudo Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 36.798 candidatos ficaram ausentes no primeiro dia da prova do Exame aplicada no dia 4 de novembro. No Amazonas, dos 5.095.382 aptos a fazer o teste, 1.174.750 não compareceram ao exame. Em 2018, o Amazonas também liderou o ranking dos ausentes. Dos 123.800 inscritos 37,5% faltaram ao exame no ano passado.

Atrasados

Alguns estudantes não conseguiram chegar ao local de prova no horário exigido e acabaram ficando de fora do exame | Foto: Lucas Vasconcelos

Poucos minutos antes do fechamento dos portões, cerca de cinco estudantes não conseguiram chegar a tempo na Unidade 1 do Centro Universitário do Norte, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus. O portão se abriu às 11h e fechou às 12h. As provas começaram às 12h30 (horário local).

