Mãe procura por filha que saiu de casa para ir a igreja e não retornou

Manaus - "Filha, se você está vendo essa mensagem, volte para casa. Estamos todos angustiados sem saber o que fazer. Nós te amamos". Este é o apelo de dona Alessandra, mãe da adolescente Tallita Cristina Silva de Holanda, de 13 anos. A menina está desaparecida desde o último sábado (23), em Manaus.

Segundo a mãe, a filha desapareceu ontem, por volta das 14h. "Cada pessoa que a gente conversa conta uma história diferente. Não sabemos o que aconteceu", contou a irmã da adolescente, Tamires Holanda.

Ela teria dito ao irmão de oito anos de idade que iria à igreja, e uma amiga de Tallita chegou a ir à casa dela para que fossem juntas. Segundo informações desta colega, ela teria pegado carona em uma moto, que a deixou no Terminal 5, onde foi vista pela última vez.

Se você tem informações sobre o paradeiro de Tallita, entre em contato com a família por meio dos telefones: (92) 99109-8816 ou (92) 99404-8923. Se preferir, entre em contato com a polícia no 190, ⁣guarda municipal 153⁣⁣⁣⁣⁣ ou o disque-denúncia 181.