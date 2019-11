'Tá Fácil Quitar': Amazonas Energia faz campanha de negociação

Manaus - A Amazonas Energia está oferecendo uma grande oportunidade para clientes que desejarem quitar seus débitos junto a Distribuidora, é a Campanha “Tá Fácil Quitar”, que se estenderá até o final de dezembro. Durante todo o período, o cliente terá direito a descontos e condições especiais, com parcelamentos diferenciados, e com uma novidade que é a possibilidade do pagamento nos cartões de crédito ou débito.

Casos de pagamentos a vista, o cliente terá descontos de 100% dos juros, multas e correções. Podem participar da campanha de negociação clientes de todo o Estado, residenciais, comerciais, industriais e rurais.

As negociações podem ser feitas por meio da central de atendimento 0800 701 3001, que oferecem as mesmas condições do atendimento presencial, ou em qualquer um dos sete postos de atendimento da Amazonas Energia na capital ou nas demais agências no interior do Estado.



Aderindo a esta oportunidade, o cliente pode utilizar o seu 13° salário para quitar seus débitos atrasados e assim evitar o corte no fornecimento de energia, negativação de crédito e demais ações de cobrança. Para realizar a negociação é necessário apenas que o titular da conta tenha em mãos a fatura de energia e CPF para facilitar e agilizar o atendimento.

