Depósito de fábrica de reciclagem pega fogo no bairro Tarumã

Foram utilizados 500 litros de água e Líquido Gerador de Espuma (LGE) para controlar o incêndio | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta segunda-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBM-AM) foi acionado, às 10h23, para atender uma ocorrência de incêndio em uma fábrica de reciclagem de óleo lubrificante, situada na rua Euricicleia, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os bombeiros, um dos depósitos de armazenamento da fábrica, com capacidade para quase 2 mil litros de óleo, entrou em combustão. Foram deslocadas duas Auto Bombas Tanque, sendo uma do Batalhão de Bombeiros Especial e outra do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, para controlar as chamas.

O primeiro combate foi realizado pela equipe de brigada da própria empresa. As equipes do CBM-AM utilizaram 500 litros de água e Líquido Gerador de Espuma (LGE) para controlar o incêndio por completo.