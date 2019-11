Servidores públicos aposentados são homenageados em Manaus

Manaus - Servidores aposentados em 2019 foram homenageados, na manhã desta segunda-feira (25),na 6ª edição do ‘Obrigado, Servidor’ no auditório da Prefeitura, localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Cada aposentado recebeu uma placa em acrílico, adornada com o brasão do município de Manaus, com dizeres de agradecimento pelo tempo que dedicou ao serviço público. Na oportunidade, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ressaltou a autonomia da Manaus Previdência e o respeito mantido pela prefeitura em pagar os funcionários públicos em dia e sem atrasos.

"É um cuidado, vocês que deram o sangue, deram a vida e anos de trabalho pela causa pública merecem nosso respeito e dedicação. Não permitam que brinquem com o dinheiro da tranquilidade de vocês, da aposentadoria de vocês e do futuro de quem vai se aposentar na Manaus Previdência", ressaltou Arthur.

Arthur destacou a autonomia da Manaus Previdência durante a homenagem | Foto: Bruna Oliveira

Homenageada

Laena Pinto Pinheiro, de 70 anos, servidora da Prefeitura de Manaus há 23 anos como auxilar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (SEMEF), falou emocionada sobre a homenagem recebida nesta manhã.

"Estou orgulhosa e emocionada. Trabalhei 23 anos, colaborei e dei a minha vida pelo trabalho. Saía às 5h da manhã todos os dias para trabalhar. Aqui, era minha segunda casa, minha família, eu passava mais tempo aqui do que na minha verdadeira casa. Quando meu chefe chegava, estava tudo pronto, sei que vou sentir falta. Hoje, estou usufruindo daquilo que fiz, me aposentei por idade e com orgulho de tudo o que fiz. Para mim, a aposentaria é uma benção eu criei meus filhos com o salário de servidora e construí minha casa própria, com muito suor e trabalho", disse feliz.

Autonomia

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, esteve na homenagem e destacou o trabalho da gestão com a autonomia da Manaus Previdência; o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em março de 2019 e também o certificado de Pró-Gestão.

"Obtendo o certificado de Pró-Gestão, continuaremos garantindo o equilíbrio financeiro e atuarial de mais de sete mil segurados, entre aposentados e pensionistas, assim como proteger as futuras aposentadorias", destacou Daniela.

A servidora aposentada estava emocionada com a homenagem | Foto: Bruna Oliveira

Arthur falou de sustentabilidade e o ganho com a aprovação do projeto voltado para o assunto que se arrastava, segundo ele, por anos. "Para mim, ser sustentável e trabalhar com as próprias pernas, nós não temos esse problema com a Manaus Previdência, hoje tem autonomia para trabalhar pelos nossos servidores", destacou Arthur.

A primeira edição da homenagem "Obrigado, servidor" aconteceu em 2014, agraciando os aposentados do exercício de 2013. Coordenada pela Manaus Previdência, a homenagem é realizada no ano seguinte à aposentadoria, para possibilitar a participação de todos que se aposentaram no período.