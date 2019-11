Substituto de Dom Sérgio Castriani pode ser anunciado nesta quarta

Manaus - Após ter o pedido de renúncia acatado pelo Papa Francisco, o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, deve deixar o cargo nos próximos dias e o substituo pode ser anunciado nesta quarta-feira (27). Dom José Albuquerque de Araújo e Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos são apontados como possíveis sucessores.

Em maio, Dom Sérgio enviou uma carta ao Papa informando sobre seu estado de saúde e deixando o cargo à disposição. O arcebispo foi diagnosticado com Mal de Parkinson em 2015.

Ele chegou a afirmar em entrevistas que a doença não o impede de exercer o trabalho, e muito menos de celebrar cerimônias religiosas. Além do arcebispado, Dom Sérgio realiza sessões de fisioterapia, exercícios físicos e exames de rotina.

Por telefone, a assessoria da Arquidiocese de Manaus afirmou que a renúncia de Dom Sérgio ainda não foi oficializada. No documento, o arcebispo afirma para o líder católico ficar à vontade para tirá-lo da Arquidiocese se assim julgar necessário.

“Não podemos anunciar a renúncia do Dom Sérgio pois o que se tem até o momento são especulações. Toda quarta-feira, o Vaticano, replicado pela CNBB [Conferência Nacional dos Bispos do Brasil], informa alterações no Episcopado em todo o Brasil. Se, de fato, acontecer a renúncia será informada uma nota oficial”, comentou a assessora.

O pedido de renúncia pode ser solicitado por algum problema de saúde ou por conta da idade compulsória de aposentadoria, que é de 75 anos.

Histórico

No dia 12 de dezembro de 2012, Dom Sérgio foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus. Recebeu o pálio das mãos do Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, em 29 de junho de 2013. Antes de Manaus, Dom Sérgio foi nomeado, pelo Papa João Paulo II, bispo da Prelazia de Tefé (522 quilômetros distante de Manaus), ocupando o cargo por 15 anos.

Em reconhecimento aos serviços de evangelização prestados à população, o arcebispo metropolitano recebeu, no dia 8 de agosto, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. Em setembro deste ano, Dom Sérgio Castriani, que é articulista do Jornal EM TEMPO, lançou o primeiro livro intitulado "Primeiras Crônicas", que reúne vários artigos publicados no jornal de 2013 a 2014.

Quem poderá assumir?

Em uma possível saída de Dom Sérgio, na linha de sucessão na Arquidiocese de Manaus, rumores apontam os bispos auxiliares de Manaus Dom José Albuquerque de Araújo e Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. Contudo, também há especulações que o bispo auxiliar de Brasília e ex-secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é o nome mais cotado para substituir Castriani.

Após a renúncia, o processo para substituição exige consulta com padres de todo o Brasil para verificar suas indicações. Em seguida, as indicações são levadas para a nunciatura apostólica e, após isso, é levada para o Papa que oficializa a nomeação.