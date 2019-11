Santa Casa de Misericórdia de Manaus deve ser entregue em 2022

Após arrematar o prédio histórico da Santa Casa de Misericórdia de Manaus por 9,3 milhões na última quinta-feira (21), a Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro) anunciou que pretende transformar a Santa Casa em hospital universitário da instituição.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (25) no auditório Naíde Lins, na unidade 2 da Fametro, o presidente do Instituto Metropolitano de Ensino (IME), Dr. Wellington Lins, afirmou que a pretensão é que o hospital seja entregue em 2022.

Dr. Wellington Lins, presidente do Instituto Metropolitano de Ensino (Grupo IME) | Foto: Leonardo Mota

“Não podemos anunciar uma data oficialmente, pois não cabe apenas à Fametro. Estamos em tratativas com outros órgãos para poder dar início às obras. Estamos com um planejamento que o hospital universitário seja entregue no ano de 2022”, afirmou o presidente do IME.

De acordo com a reitora da Fametro, Drª. Mª do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, o local deve ser restaurado, observando todos os critérios legais em função de ser um prédio histórico e tombado, para que funcione como hospital universitário dos cursos de saúde da instituição, oferecendo atendimento e serviços de maneira gratuita à população de Manaus.

Drª Maria do Carmo Lins, reitora da Fametro | Foto: Leonardo Mota

“Vamos manter integralmente a fachada e resgatar o patrimônio histórico da cidade. A Santa Casa faz parte da história de muitos amazonenses, ela será nossa residência médica agora, abrigando acadêmicos e profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e vários outros”, afirmou a reitora.

Neste semestre, a Fametro tem cerca de 10 mil estudantes, em diversas áreas da saúde. Destes, 540 compõem o quadro de estudantes do curso de Medicina. Segundo o assessor jurídico da Fametro, Pantoja Júnior, a instituição já planejava construir um hospital . “Nós queremos aproveitar a estrutura e a função social da casa, já tínhamos interesse em fazer um hospital. Se não fosse na Santa Casa, seria em outro lugar. Vamos manter a proposta de hospital, analisar a estrutura e atender a sociedade”, afirmou Pantoja.

Investimento

Além do valor de 9,3 milhões gastos para adquirir o imóvel, o diretor financeiro da Fametro, Leandro Lins, não soube afirmar o valor exato do investimento para a reforma da infraestrutura, mas que não serão menos de R$ 10 milhões.

Leandro Lins, diretor financeiro da Fametro | Foto: Leonardo Mota

“Não podemos afirmar o valor investido pois ainda estamos tratando com engenheiros para realizar o projeto. Mas garantimos que o investimento não será abaixo de R$ 10 milhões”, comentou Leandro.

A Santa Casa

O prédio foi construído em 1880 e prestou pleno serviço à sociedade manauara até o ano de 2004. Pelos corredores do hospital, circulavam diariamente nomes que hoje só se veem em prédios públicos, como os médicos João Lúcio Pereira Machado e Platão Araújo. Foi no prédio histórico que também morreu o ex-governador do Amazonas, Álvaro Maia, que recebeu assistência do médico Oswaldo Said. Lá também ficou internada dona Balbina Mestrinho, mãe do ex-governador Gilberto Mestrinho.

O prédio estava abandonado até o ano de 2004. | Foto: Lucas Silva

O prédio totaliza 8.982,36 m² (onde se localizam as dependências da Santa Casa), com o terreno em área de 10.430,26 m² e perímetro de 433,14 m. Tem como limites e confrontações: ao Norte, com a rua 10 de Julho, para onde faz frente; a Leste, com o Palácio da Justiça Clóvis Bevilacqua; ao Sul, com a rua José Clemente e, a Oeste, com a rua Lobo D’Almada. O imóvel é devidamente registrado no Cartório do 1.º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, Matrícula nº 26.814.