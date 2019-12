Secretaria de Educação anuncia vencedores de disputa científica

Manaus- A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, na sexta-feira (6), o resultado final do 4º Circuito de Experimentos de Baixo Custo (Cebac) das escolas públicas da capital, em evento que teve transmissão ao vivo para o interior do Estado por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam). A premiação ocorreu no auditório do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, na zona sul de Manaus.

Promovido pela Secretaria desde 2016, o Cebac tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de experimentos de baixo custo de Ciências da Natureza, utilizando materiais alternativos e despertando, assim, o interesse científico e a criatividade dos estudantes da rede pública do Amazonas. Em 2019, o circuito contou com mais de 230 projetos inscritos nas etapas distritais.

De acordo com o coordenador do circuito, professor Mailson Rafael, o resultado desse ano demonstrou que os alunos estão, cada vez mais, evoluindo nos experimentos, com trabalhos mais aprimorados e os estudantes explicando a fundamentação científica com domínio.

“Isso nos dá a certeza de que o letramento científico e o ensino de Ciências pode avançar muito e melhorar a qualidade da educação de nossas escolas. O Circuito de Experimentos é nossa vitrine para mostrar quão brilhante é o trabalho dos nossos professores de Ciências da Natureza das nossas escolas”, afirmou.

Os estudantes Felipe Silva e Stéfany Santos, ambos de 18 anos, da Escola Estadual Jairo da Silva Rocha, apresentaram o experimento “Colorindo as flores” e afirmaram que aprenderam muito com o projeto. “Conseguimos perceber o quanto é importante cuidar do meio ambiente”, afirmou Felipe.

Da Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, o aluno Gabriel Bento da Silva, 18, apresentou o experimento “Helicóptero caseiro”, no qual buscou mostrar a importância da eletricidade no dia a dia. “Usando protótipos de helicóptero, eu mostrei, na prática, como funcionam os componentes elétricos”, disse Gabriel.

*Com informações da assessoria