Detran atende mais de 2 mil pessoas durante ação no Amazonino Mendes

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alcançou mais de 2 mil pessoas durante ações realizadas na primeira edição do programa “Muda Manaus”. A programação ocorreu entre quinta-feira (5) e o sábado (7), no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), Zona Norte de Manaus, no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo e no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte).

Ao todo, foram 2.275 pessoas alcançadas pelas ações de orientação educativa, informações e serviços relacionados a veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de exposição do material utilizado pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) nas operações da Lei Seca no estado.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou que essa foi uma oportunidade para a população se aproximar, cada vez mais, do Departamento de Trânsito. Foram ofertados todos os serviços referentes a CNH e veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares, além de palestras e atividades educativas para estudantes da rede pública de ensino.

O autônomo Pedro Maciel Correa, de 55 anos, que utiliza o seu veículo para trabalhar, aprovou a ação e agradeceu ao Governo pela iniciativa de promover a aproximação dos órgãos com a população. “Eu tinha um agendamento marcado no Detran sede, e quando soube que estariam aqui, foi muito mais fácil. O atendimento foi rápido, e no mesmo dia eu consegui resolver meu problema”, afirma.

Os serviços foram ofertados no CPA Norte, e, no Centro de Convivência Teonízia Lobo. Foram realizadas ações educativas e informativas sobre dúvidas veiculares e de CNH. O programa “Muda Manaus”, foi lançado na última quinta-feira (5), pelo governador Wilson Lima. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população da capital do estado. Nesta primeira edição, 24 órgãos da administração estadual realizam ações no bairro contemplando seis eixos de atuação: Educação, Esporte e Lazer: Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

Educação

Por meio da Gerência de Educação para o Trânsito, o Detran-AM atuou nas escolas realizando palestras educativas. Na sexta-feira (6), a programação foi realizada na Escola Estadual Osmar Pedrosa, com foco em alunos entre o 6º e o 1º ano do Ensino Médio. Ao todo, seis escolas estaduais foram alcançadas pelas palestras educativas. As palestras foram realizadas pela Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Detran-AM.

*Com informações da assessoria