Vídeo: mobilização previne e combate Aedes aegypti no Amazonas

Manaus - Na última sexta-feira (6) A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus), realizou uma Programação Alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti.

A programação incluiu a visita dos agentes de saúde ao bairro Parque 10, onde anunciou a redução do número de casos de zika, com 113 casos neste ano, contra 458 no mesmo período de 2018, representando uma redução de 75%. Em contra partida, a Dengue apresenta um aumento de 4%, com 4.781 casos neste ano, contra 4.561 no mesmo período do ano passado.

O diretor técnico da FVS-AM, Cristiano Fernandes, destaca que o terceiro Levantamento Rápido de Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) do Amazonas aponta que o estado apresenta médio risco para doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, com índice predial de 1%. Duas cidades amazonenses foram classificadas de alto risco: São Gabriel da Cachoeira e Tefé. “A atenção deve ser reforçada nas cidades classificadas de alto risco”, disse.

Em Manaus, apesar de 12 dos 63 bairros da capital terem saído da situação de vulnerabilidade. Ainda há 10 em situação prioritária, que serão os primeiros a receber ações de combate e controle.

Por isso, é necessário redobrar a atenção nesse período de chuvas intensas que propiciam o desenvolvimento desses focos e seguir as instruções dos profissionais nas ações realizadas nos bairros.

