Vídeo: coleta de resíduos ganha 11 novos caminhões de lixo em Manaus

Os novos veículos permitirão com que os trabalhadores exerçam o serviço com qualidade e segurança | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Cerca de 469.146 toneladas de resíduos de janeiro a outubro desse ano em Manaus, com média diária 1.553 toneladas, conforme dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram retirados dos igarapés da capital amazonense. Pensando nesse problema e na grande demanda de coleta de lixo em Manaus, a Prefeitura, em parceria com a empresa Marquise, entregou na manhã desta segunda-feira (9) 11 novos coletores de resíduos sólidos - todos equipados para o atendimento na cidade.

A entrega aconteceu na sede da Marquise, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou a importância do aumento da frota de veículos coletores em Manaus e também a necessidade de conscientização dos moradores para o descarte consciente. "Eles são do último modelo e ganham em velocidade e diminuição do esforço dos colaboradores. Estamos dando melhor condições de trabalho para quem pilota esses carros por horas e horas", enfatizou Arthur.

Em julho de 2019 foram entregues 12 novos carros ao Sistema de Limpeza Urbana. A entrega aconteceu no mesmo período. Os veículos são do tipo "trucados" e "tocos'', conhecidos também como "semipesado" - um caminhão mais simples, geralmente o modelo de entrada para muitos caminhoneiros. Sua capacidade é de até 6 toneladas, com peso bruto de até 16 toneladas.

Coleta de grandes objetos

O prefeito destacou o serviço de coleta de grandes resíduos a domicílio, lançado em agosto desse ano. O cidadão que precisa descartar móveis e eletrodomésticos precisa agendar, por meio do número (92) 98415-9563 ou (92) 98459-5618, e a empresa vai até o local para recolher o material, que, posteriormente, é descartado no destino correto.

Arthur testou um dos novos veículos durante a entrega nesta manhã de segunda-feira (9) | Foto: Bruna Oliveira

"Está dando certo, a gente tem medo do que não dá certo, e as pessoas estão seguindo isso. Está diminuindo o número de objetos de grande porte nos igarapés de Manaus. A reciclagem ganha com isso também", pontuou Arthur.

Lixo nos igarapés

Em 6 anos, haviam 47 mil toneladas de lixo nos igarapés que cortam a cidade de Manaus. A Prefeitura já gastou quase R$ 70 milhões com a retirada dos materiais. O problema fica bem evidente com o período da vazante do rio Negro. Os locais mostram os resíduos que ainda não foram coletados pelo serviço.

Assista à transmissão da entrega na íntegra:

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: TV Em Tempo