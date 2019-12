De 1,5 mil internos no Dagmar Feitosa, apenas 13 farão o Enem no AM

Apenas 13 dos 1.501 internos farão o Enem nesta semana | Foto: Divulgação

Manaus- O número de menores infratores cumprindo medidas socioeducativas no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, é de 1.501. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), os dados correspondem ao período de janeiro a agosto de 2019. No entanto, apenas 13 internos estão inscritos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Embora o número seja pouco, é o dobro do contabilizado em 2018, quando somente seis internos da unidade administrada pelo Governo do Amazonas realizaram as provas.

O número é muito menor, comparado a outros estados brasileiros, como São Paulo, onde aproximadamente 336 internos farão a prova. Neste ano, as avalizações serão nos dias 10 e 11 de dezembro, a partir das 12h30 (horário de Brasília), nas salas de aula da instituição. As inscrições no Exame foram realizadas pela equipe do Dagmar Feitosa. O programa visa aumentar o grau de escolaridade da população prisional brasileira.

A titular da Sejusc, Caroline Braz, reforça que o trabalho visa dar oportunidades para o internos escolherem outros caminhos longe da criminalidade. “Procuramos engajá-los em tudo que é possível, e eles participam. Acreditamos que a educação é o melhor caminho”, afirmou.

Oportunidade

A frase “A educação transforma” faz parte da política de educação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que realiza anualmente as provas para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa, que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

Os internos contam com aulas dentro da unidade de medidas socioeducativas | Foto: Reprodução

O diretor da unidade, Antonio Juracy, reforça que os internos participam também de outras provas, como a "Olimpíada Brasileira de Matemática" e o "Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)", entre outros. “A educação é um dos alicerces para o redirecionamento da vida dos socioeducandos. A inclusão na escola proporciona momento de reflexão e atua como base para a construção de um novo projeto de vida”, comentou Juracy.

Essa ação procura alcançar o maior número de participantes, por acreditar na educação como elemento transformador, inclusive para a redução da reincidência criminal e da exclusão social, por meio dos programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para todos (Prouni) e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

O exame é aplicado desde o ano de 2010. A Secretaria de Educação do Amazonas (SEDUC) disponibilizou simulados para os alunos do Ensino Médio, em que professores baseiam suas aulas e reforço escolar. Dependendo do tempo em que o menor cumpre as medidas socioeducativas, são ministradas aulas de acordo com a necessidade da avaliação a ser feita.

Caso o interno alcance a nota necessária para o curso disputado, será peticionado o arquivamento da medida socioeducativa ou uma progressão para o regime meio aberto, ou seja, o interno pode estudar fora da unidade.

Como funciona?

As provas possuem o mesmo nível de dificuldades do Enem, mas a única diferença é o local de aplicação do exame, que são nas unidades prisionais e socioeducativas. No Amazonas, as provas serão aplicadas no Dagmar Feitosa.

O exame tem redação, quatro provas objetivas e 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia são aplicadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação. Os internos têm cinco horas para resolver as questões. No segundo dia, também com cinco horas, é a vez das provas de ciência, natureza e matemática.

Em todo o Estado há cinco unidades: três de internação, uma de internação provisória e outra de semiliberdade. Além disso, os internos participam de oficinas de reciclagem, aulas de informática e recebem bolsas de estudo para ingresso no Ensino Médio Técnico em instituições privadas.