Associação Livres traz a Educação municipal como pauta de mesa redonda

Manaus - A Associação Livres realizará o primeiro evento da série “Cidades Livres” no dia 17 de dezembro de 2019, às 19h, no auditório da Faculdade Martha Falcão. A mesa redonda intitulada “Educação Municipal: Desafios e Possibilidades” se propõe a realizar um diagnóstico do quadro atual enfrentado pela Educação no município, indicando possíveis caminhos que vão desde a experiência do CMEI Hermann Gmeiner de transformação da escola em espaço de aprendizagem onde crianças e pais assumem o protagonismo por este processo, até a implementação de sistema de vouchers para complementar a educação ofertada pelo município.

Para a Psicóloga e coordenadora do Livres no Amazonas, Juliana Afonso, “O evento é uma oportunidade de reunirmos pessoas que compreendem que os investimentos na infância trazem mais retorno que em qualquer outra fase da vida, pois dos 0 aos 6 anos se formam 90% das sinapses do nosso cérebro. Neste sentido, o cuidado com a educação infantil, atribuição do município no pacto federativo atual, se constitui como um dos pontos mais sensíveis e promotores de equidade na gestão municipal.”



Enquanto um movimento que compreende a importância da responsabilidade fiscal aliada à sensibilidade social, o Livres se propõe a construir pontes e derrubar muros por meio do Cidades Livres, e para iniciar esta série de eventos não há tema melhor que a Educação infantil, com a qual se preocupam militantes de ambos os espectros políticos.



O evento é gratuito e podem ser adquiridos pelo Sympla por meio do endereço: https://www.sympla.com.br/cidades-livres---educacao-municipal-desafios-e-possibilidades__724774



O que é o Livres?

O Livres é uma associação privada sem fins lucrativos que conta com mais de 2 mil associados em todos os estados do Brasil. Fundada em 2016, a associação tem por missão a promoção de uma sociedade livre, aberta e inclusiva, em que o lugar de cada pessoa seja o resultado de suas próprias escolhas e não uma sorte do destino.



Como movimento social e político, o Livres educa associados, treina lideranças, desenvolve alternativas em políticas públicas e projetos de impacto social, com o objetivo de renovar a política e construir um Brasil mais livre, junto com as pessoas que mais precisam. O Livres acredita na liberdade por inteiro e em mudanças graduais através da convivência democrática, buscando a emancipação individual com sensibilidade social.