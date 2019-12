Usa carteirinha no 'busão'? Atenção, postos do Sinetram mudam horário

Manaus- O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que, no período de 16 a 27 de dezembro, o atendimento da central e dos postos vai funcionar em horário diferenciado, entre 7h e 17h.

O Sinetram destaca, ainda, que nos dias 21, 24, 25 e 28, além dos dias (31) e (1), não haverá expediente. Os atendimentos normais voltam a partir do dia 2 de janeiro em todos os postos, que funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados das 08h às 12h. Excepcionalmente, no dia 30, o atendimento será das 07h às12h.

Já nos postos terceirizados, o Sinetram alerta aos usuários que fiquem atentos às regras de funcionamento de cada estabelecimento, já que os mesmos são quem definem seus horários.

A central do Sinetram está localizada na Avenida Constantino Nery, no Centro, e os demais postos nos Terminais de Integração 2, 3, 4 e 5. A lista dos postos terceirizados pode ser acessada por no site do Sinetram www.sinetram.com.br.

*Com informações da assessoria