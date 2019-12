Galerias populares terão ‘Natal Premiado’ e horários diferenciados

Manaus- As galerias populares Espírito Santo e Remédios, no Centro da cidade, e o shopping Phelippe Daou , na Zona Leste, geridos pela Prefeitura de Manaus, já estão em ritmo de Natal. Durante todo o mês de dezembro, o funcionamento vai ser diferenciado e os clientes ainda vão concorrer a prêmios valiosos. Os sorteios nos três locais são independentes e promovidos pelos próprios lojistas.

A cada R$20 em compras nas galerias e shopping popular, o cliente ganha um cupom e concorre a prêmios que vão ser sorteados no fim do mês de dezembro. São lavadoras de roupa, fogões, ventiladores, bebedouros, camas box, jogos de mesa e cestas básicas.

“A Prefeitura de Manaus está dando todo apoio necessário para a realização da campanha de Natal das galerias populares e do shopping Phelippe Daou, em especial às comissões gestoras, que estão promovendo esses sorteios no fim do mês de dezembro. Com isso ganham os clientes, que concorrem a vários brindes e ganham os lojistas, que aumentam suas vendas nessa, que é considerada a melhor época do ano para o comércio”, explicou o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Fábio Albuquerque.

Até o fim do mês de dezembro, os horários nos três centros de compras vão ser diferenciados. A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e aos domingos, das 8h às 15h. A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, com entrada também pela Marquês de Santa Cruz, está funcionando de segunda a sábado, das 7h30 às 17h e aos domingos, das 7h30 às 14h. Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, até o fim deste mês, abre de segunda a sábado, das 8h às 20h e, aos domingos, das 8h às 18h.

Os sorteios dos brindes acontecem individualmente, nos próprios espaços, da seguinte forma: no dia 30 de dezembro, às 17h, no shopping Phelippe Daou. Dia 31 de dezembro, às 11h, na galeria dos Remédios e, fechando a promoção, a galeria Espírito Santo reassliza o sorteio no dia (3), às 15h.

“Tudo o que nós queremos é que o nosso cliente se sinta bem e recompensado. Nós garantimos que, além do conforto dele comprar vários presentes de Natal em um mesmo lugar, ele ainda vai poder sair com um prêmio valioso para ele ou para a família. O preço é justo e a variedade é muito grande. Então, vem comprar com a gente”, enfatizou Hellen Santana, da comissão gestora do shopping Phelippe Daou.

*Com informações da assessoria