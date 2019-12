Grupo de voluntários entrega presentes no Lar São Vicente de Paulo

Estudantes do curso de Gastronomia e funcionários da UniNorte estarão nesta quinta-feira (12) no Lar São Vicente de Paulo, para entrega de presentes e realizar atividades de lazer e diversão com os 26 idosos que residem na instituição. A atividade acontece às 15h, na sede da entidade, na rua Jerônimo Ribeiro, 14, bairro São Raimundo. Além desta ação, estão previstas para o mês de dezembro mais duas atividades que irão beneficiar a Casa de Apoio às Crianças Filhas de Migrantes São Geraldo, Abrigo Moacyr Alves e Cozinha Comunitária Vila da Felicidade.

Os estudantes de Gastronomia e colaboradores receberam uma lista de presentes que os moradores do Lar São Vicente de Paulo gostariam de ganhar no Natal. Todos os itens foram comprados e para celebrar a entrega um lanche será oferecido aos idosos.

O coordenador de Extensão da UniNorte, Thiago Mendes, ressalta que a proposta é promover um momento de lazer para os idosos. “É uma oportunidade para conversar, abraçar e interagir com quem tanto já contribuiu com a sociedade”, disse.

Próximas ações

Os estudantes ainda estão recebendo doações para as próximas ações. Itens como alimentos, brinquedos, roupas, toalhas e material de higiene pessoal podem ser entregues nas unidades da UniNorte no Centro, Manaus Plaza Shopping e Cidade Nova.

No sábado (14) os estudantes das Escolas de Direito, de Ciências da Saúde, de Negócios e Hospitalidade e de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Informação farão a entrega de alimentos na Cozinha Comunitária Vila da Felicidade.

Já no dia 21 de dezembro as ações acontecem na Casa de Apoio às Crianças Filhas de Migrantes São Geraldo e Abrigo Moacyr Alves, onde os alunos de Odontologia e da Escola de Comunicação, Artes, Humanidades, Design, Educação e Moda (CAHDEM) farão a entrega de brinquedos às crianças atendidas pelas instituições. Os estudantes da UniNorte já desenvolvem diversas ações sociais na Casa de Apoio, para a capacitação migrantes atendidos pela instituição.