Mãos Que Fazem Artes leva feira de artesanato a shopping em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus fechou parceria com a Instituição Mãos Que Fazem Artes para a participação de artesãos na feira de artesanato do Shopping Manaus ViaNorte. A “Feira ViaNorte” começa nesta quinta-feira (9), das 16h às 21h, na entrada principal do centro de compras, localizado na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, no Monte das Oliveiras, Zona Norte.

Na manhã desta quarta-feira (8), o diretor do departamento de Economia Solidária e Criativa da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Virgílio Melo, reuniu com pelo menos 60 artesãos cadastrados no banco de dados da prefeitura que irão participar da feira para acertar os últimos detalhes.

“Decidimos adotar o sistema de rodízio com os artesãos para otimizar mais este espaço de oportunidade. As feiras serão realizadas todas as quintas, até o final do ano, e neste dia um grupo alternado de 15 artesãos vai expor seus produtos”, contou o diretor.

Os artistas vão expor desde o artesanato indígena à utensílios domésticos e decorativos. A feira também é composta por barracas de hortifrúti e gastronomia.

*Com informações da assessoria