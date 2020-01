Sesi prepara alunos para o Rio Negro Challenge 2020

Manaus - Superação, vida saudável e novos desafios fazem parte da programação oferecida aos alunos de natação do SESI Clube do Trabalhador , que vão participar da principal competição em águas abertas do Norte do país, a Rio Negro Challenge 2020, no dia 3 de maio. Neste segundo ano da competição, a natação tem como meta reduzir os tempos de prova em busca do melhor índice para a categoria.

Os nadadores Jonathan Silva, 12, Enzo Nunes, 16, Thaynná Corrêa, 25, e Miguel Rego, 55, foram alguns dos medalhistas do SESI na última edição da competição, em 2019, que teve três etapas, duas no rio Negro, em Manaus, e uma no rio Tapajós, em Alter do Chão, em Santarém, no Pará.

Competidor na categoria 55 a 59 anos, o empresário Miguel Rego está na sua quarta participação. Superando desafios, o nadador tem uma vida equilibrada e usa da natação para se manter em forma e com a saúde em dia. Pai de dois filhos, a meta de Miguel para 2020 é reduzir o tempo de prova fazendo o mesmo percurso do ano passado, de 2 km, pelo rio Negro.

“Hoje percebo que o principal dessas competições não é a colocação e sim conseguir concluir a prova e participar, porque é um desafio em vários aspectos, principalmente emocional”, disse ele.

Com os treinos de segunda a sexta-feira e aos domingos, no próprio local onde são realizadas as provas, na Ponta Negra, os competidores do SESI se preparam para nadar meses antes da prova. O velocista (competidor de piscina) e fundista (competidor de águas abertas), Enzo Nunes, participou das três provas no ano passado, sendo 1º lugar nas duas etapas em Manaus e 2º na etapa no rio Tapajós.

“Para o nadador não importa se ele é fundista ou velocista, o que importa é a resistência e a força, porque exige muito. Os treinos diários aqui no SESI me ajudaram muito nisso”, relatou Nunes, ao explicar que o impacto para provas nos rios é diferenciado.

Para encarar o desafio de sair das piscinas e enfrentar o rio Negro, os competidores Jonathan Silva, 12, e Thaynná Corrêa, 25, não faltam aos treinos diários no SESI.

O SESI Clube do Trabalhador oferece turmas de natação de segunda a sexta-feira, em horários diferenciados, de acordo com a faixa etária. A partir dos 6 anos, os horários são flexíveis, e dos 18 em diante, para alunos que já sabem nadar, os horários vão de 7h30 às 21h. Mais informações pelos números (92) 3216-1030/1037 ou 3248-0468.

*Com informações da assessoria