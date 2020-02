SSP-AM monta estrutura de monitoramento no Sambódromo de Manaus

Manaus- A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) inicia os trabalhos de monitoramento para os desfiles das escolas de samba de Manaus, que acontecem no Centro de Convenções (Sambódromo), a partir desta quinta-feira (20). A ação é coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

Uma estrutura foi montada no Sambódromo para o monitoramento, e as reuniões do colegiado, composto por 15 instituições estaduais e municipais, serão realizadas no início de cada noite, para definição das ações que acontecerão na parte interna e externa do local.

O local, a partir das 19h desta quinta-feira (20), estará sendo monitorado tanto pelo anexo montado no local quanto pela base do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital.

Além do anexo do CICC, a estrutura conta com duas carretas, cada uma com quatro câmeras de monitoramento, que dão acesso às áreas interna e externa do Sambódromo. As carretas ficarão localizadas na concentração e na dispersão do local.

No sábado (22), os trabalhos de monitoramento e fiscalização iniciam mais cedo, às 16h. A estrutura ficará montada até a Segunda-Feira de Carnaval (24), quando acontece o Carnaboi.

Desfiles

Nesta quinta-feira desfilam as oito escolas de samba do Grupo de Acesso B, a partir das 21h. Na sexta (21), é a vez das nove escolas de samba do Grupo de Acesso A passarem pelo Sambódromo. No sábado é a vez das agremiações da elite do Carnaval de Manaus, com as oito escolas de Samba do Grupo Especial.

