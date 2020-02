Vídeo: Prédio da antiga Esplanada na Compensa pega fogo

Os bombeiros já estão no local | Foto: Reprodução

Manaus - Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma empresa de venda de colchões, onde funcionava a Loja Esplanada, na rua Amazonas, bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O fogo iniciou por volta das 20h15 desta quinta-feira (20). No local é grande a concentração de curiosos.

O fogo se alastrou rapidamente e há risco de que casas ao redor sejam incendiadas. Há informações de que uma igreja, localizada ao lado do prédio, foi atingida pelo fogo. Os moradores saíram das casas e ficaram bastante assustados, com medo de perderem as residências. Parte de um muro chegou a desabar em uma residência vizinha ao sinistro.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado e as equipes já estão no local. Buracos foram feitos nas paredes para que os bombeiros pudessem levar água até as chamas.

Bombeiros fazem a contenção do fogo | Autor: Divulgação

Ainda segundo os bombeiros, não há vítimas. O trânsito ficou parado e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urban (IMMU) ajudam os motoristas. No local funciona o galpão da loja de colchões Eurosono, que pertence ao mesmo dono da Esplanada.

Veja o vídeo:

o fogo se alastrou rapidamente | Autor: Reprodução

Outro incêndio na rede

Em 2010, um outro prédio que pertencia a mesma rede também pegou fogo, na avenida Sete de Setembro, onde funcionavam oito lojas. Uma policial militar que participava da ocorrência se feriu após a queda de um dos imóveis.

Veja a live no local do incêndio