Ciclista é atropelado e esmagado por carreta na ‘Ponte do Rio Negro’

A bicicleta ficou jogada em via pública | Foto: Divulgação

Manaus – O ciclista César da Silva dos Santos, de 59 anos, foi atropelado por uma carreta, na noite desta sexta-feira (20), por volta das 20h10, no início da Ponte Jornalista Phelippe Daou, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele teve o corpo esmagado e o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima.

Testemunhas viram o momento em que a vítima foi atropelada e relataram que o ciclista teve o corpo arrastado na via e esmagado pela carreta - que seguia em direção ao município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Mesmo tendo causado o acidente, o motorista fugiu.

A bicicleta da vítima ficou jogada a metros de distância do corpo da vítima e a revolta das pessoas que passam no local é pela falta de energia elétrica na via.

A equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e aguarda a chegada do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) que irão realizar a remoção do corpo.

Assista à reportagem da TV Em Tempo: