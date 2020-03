Bolsistas da área da saúde são chamados para evitar avanço do Covid-19

A medida se soma à contratação temporária de 105 profissionais da área da Saúde, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem | Foto: Reprodução/ Banco de Imagens

Manaus - Para reforçar as medidas de controle e evitar o avanço do Covid-19 em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou, nesta sexta-feira (20) a convocação de 25 novos bolsistas da Escola da Saúde Pública (Esap). São 15 médicos especializados em medicina da família e comunidade, três farmacêuticos, três assistentes sociais, duas enfermeiras e dois psicólogos, que atuarão em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“São notícias boas sobre a luta contra essa doença, que agora conta com o apoio da Esap. É um esforço geral para que a Prefeitura de Manaus faça o melhor papel em defesa da vida do povo manauara, diante desse grande perigo que nos assola”, destaca o prefeito Arthur Neto, reforçando que os salários dos bolsistas serão pagos com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A medida se soma à contratação temporária de 105 profissionais da área da Saúde, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, selecionados em cadastro de reserva do Processo Seletivo Simplificado (PPS) n° 002/2017 e já convocados para comparecer à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Estamos utilizando todas as ferramentas possíveis, para garantir o atendimento à população, nesse momento onde a prioridade da saúde ganha outras dimensões”, ressalta o titular da Semsa, Marcelo Magaldi.

A lista com os nomes estará disponível no site da Esap, a partir da próxima segunda-feira, e os convocados devem se apresentar na sede da escola, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, bloco D, portando documentos para que façam cadastro imediato. Os profissionais devem começar seus trabalhos ainda na próxima semana.

