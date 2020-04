Flagra: aglomeração e idosos sem proteção em supermercados da Compensa

Idosos continuam indo aos supermercados mesmo com a ordem de isolamento social | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mesmo com 260 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) e doze mortes no Amazonas, idosos que compõem o grupo de risco continuam desrespeitando as ordem de isolamento social dada pelas autoridades. Em meio ao caos, eles se arriscam para irem em supermercados . O Em Tempo percorreu, na tarde desta sexta-feira (3), dois estabelecimentos comerciais no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, para averiguar quais são as medidas de prevenção aplicadas e se as pessoas estão conscientes do perigo.

Em um supermercado situado na estrada da Estanave, na Compensa, desde a entrada, os funcionários mantinham o controle da entrada de pessoas. Os clientes ao passarem na porta já recebiam álcool em gel nas mãos. A presença de idosos era grande.

"Tá sendo difícil essa fase, mas creio que tudo vai melhorar. As pessoas estão muito aterrorizadas", disse a aposentada Paula Rodrigues, de 70 anos.

A aposentada Lemar Bispo de 69 anos | Foto: Suyanne Lima

Outra idosa que continua saindo de casa e estava fazendo as compras era a aposentada Lemar Bispo, de 69 anos. Ela disse que mora apenas com um filho e que saiu porque era necessário.

"Geralmente faço as compras por mês, mas precisei vir aqui", declarou.

Questionada pela reportagem se estava com medo do novo coronavírus, a aposentada foi enfática ao dizer que não temia o Covid-19.

Medidas de prevenção

Álcool em gel estava sendo disponibilizado para os clientes | Foto: Suyanne Lima

No supermercado, álcool em gel à vontade, lenços de papel e marcações no chão para demarcar o limite de distância de pelo menos um metro entre os clientes. O gerente do local Paulo Machado explicou para o EM TEMPO que mesmo com essas medidas, alguns clientes ainda desrespeitavam os espaços.

"Estamos fazendo nossa parte", finalizou.

Em outro supermercado, situado na avenida Brasil, naquele mesmo bairro, várias demarcações no chão indicavam a distância que os clientes deveriam manter-se um dos outros na fila. Mesmo assim, ninguém respeitava as demarcações e a reportagem flagrou a aglomeração das pessoas.

Aglomeração de pessoas em supermercado na Compensa | Foto: Suyanne Lima

Questionados sobre as demarcações no chão, clientes disseram que a iniciativa do supermercado é ótima mas nem todos se adequam.

A cliente Etelvina Menezes, de 50 anos, estava na fila com máscara de proteção e luvas e reclamou da aglomeração de pessoas.

"Não tem controle de entrada. Tem muita gente e isso é um risco. Tenho muito medo de ser contaminada pelo coronavírus", declarou.

Clientes formaram fila do lado externo para lavar as mãos | Foto: Suyanne Lima

O supermercado disponibilizava do lado externo uma pia com água e sabão para clientes lavarem as mãos, mas alguns reclamaram sobre a falta de álcool em gel. Ao perceber a presença da reportagem, um funcionário do local começou a organizar a fila do caixa rápido e pediu para que os clientes respeitassem as demarcações.

Coronavírus

As autoridades seguem orientando a sociedade amazonense para obedecer as normas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado do Amazonas. O apelo foi feito pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), Rosemary Pinto.

“Ninguém está imune. O vírus não anda sozinho. Todos nós devemos evitar sair de casa. Todos devemos nos comprometer nessa causa e evitar esse colapso. Participe dessa corrente do bem, faça a sua parte”, apelou.