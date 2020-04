Governo do AM ganha notebooks para ajudar nas pesquisas da cloroquina

Manaus - Com o objetivo de reforçar as pesquisas de validação da Cloroquina no combate ao novo coronavírus, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia realizou doações de notebooks da marca Samsung ao Governo do Amazonas. A entrega foi feita ao diretor-presidente da Processamento de Dados S/A (Prodam-AM), João Guilherme de Moraes Silva, nesta sexta-feira (3), na sede do instituto.

O diretor presidente da Prodam explicou como os notebooks serão utilizados. “Esses equipamentos serão de grande valia para os pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical, que estão trabalhando na validação da Cloroquina. E algumas dessas máquinas também serão utilizadas por técnicos da Prodam, que estão trabalhando no desenvolvimento de soluções de combate e prevenção ao coronavírus. O Governo do Amazonas agradece a doação e reafirma que a guerra contra a Covid-19 só será vencida com todos, governos, iniciativa privada e população, atuando juntos”, ressaltou João Guilherme.

Para o superintendente do Sidia, Chris Lee, este é o momento de união da sociedade no combate ao novo coronavírus. “Estamos falando de uma pandemia sem precedentes, na atualidade, e o Sidia está aqui para somar. Para nós é ainda mais gratificante saber que nossa doação vai contribuir com as pesquisas que buscam a cura da Covid-19”, destacou.

O Governo do Amazonas anunciou, no último dia 23, que autorizou uma pesquisa para o uso do medicamento Cloroquina para o combate do novo coronavírus em pacientes em estado grave, no Estado. A pesquisa será comandada pela Fundação de Medicina Tropical, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

*Com informações da assessoria