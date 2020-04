Com mais de 50 novos casos em 24h, AM tem 311 casos de Covid-19

Novas mortes não foram confirmadas na tarde deste sábado (4) | Foto: Lucas Silva

Manaus- O Amazonas já conta com 311 casos do novo coronavírus (Covid-19), porém não houve aumento no número de mortos até à tarde deste sábado (4) - o Estado tem 12 mortes. Ao todo, são 51 novos casos de ontem (3) para hoje. As informações foram confirmadas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e a diretora- presidente da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS), dra. Rosemary Pinto.

Todos os novos casos foram confirmados em moradores da capital. O interior do Estado permanece estável com 28 casos. Em Parintins, dois casos e uma morte; Manacapuru 10 casos e dois óbitos; Santo Antônio do Içá e Itacoatiara, quatro casos cada; Tonantins, três casos e Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão com um caso cada.

Cerca de 91% dos casos estão em Manaus. Desse total, 211 permanecem em isolamento domiciliar. O Governo enfatizou ainda que 42 pacientes já saíram do período de transmissão e 1.034 amostras coletadas ainda aguardam resultados clínicos (permanecem em investigação). 46 pacientes permanecem internados, 21 pacientes em leitos clínicos e 25 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Do total de internados em UTIs, 17 estão na rede privada e oito no Delphina Aziz. 25 mortes foram notificadas, porém apenas 12 tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Confira o boletim:

| Foto: Divulgação

