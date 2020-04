Estudante não consegue fazer doação à FCecon por falta de contato

Manaus – O número de casos do novo Coronavírus não para de crescer no Amazonas, o último balanço registrou 311 casos confirmados e 12 mortos. Mas, apesar da quarentena no Estado, muitas pessoas também estão optando por fazer o bem e levar ajuda a quem precisa. No entanto, até as boas ações passam por alguns desafios.

É o caso da estudante Ramires Sinceridade, que decidiu doar alguns medicamentos à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), mas não conseguiu da continuidade à iniciativa após não ter retorno de contato por parte da instituição.

“Eu tinha uma tia, que estava muito doente. Ela se escreveu em um programa do Governo e estava recebendo Biofrasco, seringas e Equipo. Só que ela veio a falecer, então sobrou 85 frascos, 50 seringas e uns 30 equipos (todos nas suas respectivas embalagens). Então, eu e minha família resolvemos doar, foi quando pensei no FCecon. Liguei para fundação e a recepcionista atendeu, falei da doação e ela encaminhou a ligação para o setor de Serviço Social, mas ninguém atendia”, explicou Ramires.

A estudante voltou a ligar várias vezes, mas não obteve sucesso e acabou deixando de fazer a doação por falta das informações necessárias. O apelo foi compartilhado por ela nas redes sociais.

Segundo a FCecon, o setor de serviço social não paralisou as atividades, mas o problema deve ter ocorrido devido as assistentes sociais estarem atuando no Ambulatório e no setor de Urgência.

Por meio de nota, a fundação informou que houve, durante os últimos 15 dias, o reforço às demandas de pacientes já internados que têm necessidades inadiáveis, como encaminhamento para o aluguel social. E nesse período, as assistentes sociais da FCecon reforçaram o atendimento aos pacientes em consulta no Ambulatório, em Quimioterapia e aos internados nas enfermarias.

O atendimento à demanda deve ser retomado a partir da próxima quarta-feira (8), quando ocorre reorganização dos atendimentos ambulatoriais.

A FCecon destacou, ainda, que recebe doação de itens como escova e creme dental, fraldas descartáveis adultas e outros materiais de higiene que são entregues aos pacientes carentes cadastrados pelo Serviço Social da instituição. Qualquer pessoa pode doar estes itens à FCecon. Basta se dirigir até o Serviço Social, que fica no Ambulatório da Fundação, de segunda a sexta-feira.

As ONGs Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas e Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) também recebem doações.

Outras ONGs da capital também informaram à equipe de reportagem que estão recebendo doações normalmente durante este período.