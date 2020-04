Menino desaparecido há dois dias em Parintins é encontrado amarrado

Parintins é distante 369 km de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Após dois dias de buscas intensas, um menino de 12 anos, identificado como Lucas S. de M., foi encontrado na tarde deste sábado (4) em um barraco no bairro União, no município de Parintins (distante 369 km de Manaus). Ele foi encontrado amarrado e levado para um hospital da cidade. A população, revoltada com o crime, destruiu o barraco.

A criança estava desaparecida desde o início da noite de quinta-feira (2), quando foi vista pela última vez na frente da casa da família, na ocupação do Castanhal, Zona Sul do município.

A operação em busca de Lucas iniciou neste sábado, quando a Força Tática usou setes policiais e um cão farejador. As buscas foram concentradas na mata, em uma região nas proximidades da casa da criança desaparecida.

Os policiais chegaram até o local por meio de denúncia anônima. A criança também será levada para prestar depoimento à polícia sobre o motivo do desaparecimento, que ainda é um mistério.

Revolta

Em entrevista EXCLUSIVA ao Portal Em Tempo , neste domingo (5), a mãe da criança, uma autônoma de 33 anos, disse que “quem fez isso com o filho é um monstro”.

“Meu filho estava brincando com os colegas e, quando estava vindo para casa, esse monstro -que ninguém sabe quem é - o pegou e o levou para essa casa. Foi pura maldade, não temos envolvimento com nada, não temos desafetos”, relatou.

