Número de casos do novo coronavírus chega a 1.897 no Amazonas

Manaus - O Amazonas registrou 88 novos casos confirmados do novo coronavírus, conforme boletim divulgado, na tarde deste sábado (19), pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), durante coletiva on-line. O total de casos confirmados no estado chegou a 1.897 e já ocasionou 161 mortes.

Além da secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, esteve presente na coletiva a presidente-diretora da FVS, Rosemary Pinto. Durante a coletiva on-line, foram 1.593 casos confirmados somente em Manaus e 304 no interior. A letalidade local é de 8,5%.

Entre os casos confirmados, 156 estão internados. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), são 68 pacientes com quadro grave, 61 na rede particular e 95 no Hospital Delphina Aziz - que se tornou a unidade de referência da Covid-19 no Estado.



De acordo com a FVS-AM, do total de casos confirmados, 1.148 pacientes estão em isolamento social ou domiciliar, ou seja, apresentam sintomas mais leves da Covid-19. Outros 430 pessoas estão fora do período de transmissão da doença.

Manacapuru segue como a cidade do interior com mais número de casos confirmados, com 177 contaminados e 10 mortos, conforme o boletim desta sexta-feira.

A cidade recebeu um novo hospital de campanha, inaugurado na quarta-feira (15), para prestar atendimento aos casos do novo coronavírus na cidade. O hospital recém-inaugurado vai atender não só moradores do município, mas também pessoas que moram em cidades próximas.

Interior

O interior do Estado teve um aumento de 26 novos casos, com o total de 304 casos. Em Parintins e São Paulo de Olivença com 11 casos cada; Manacapuru 177 casos; Santo Antônio do Içá são 10 casos, Itacoatiara 15 casos; Tonantins 12 casos, Iranduba 21 casos, Anori, Careiro Castanho e Presidente Figueredo seis casos, Tabatinga com cinco casos, Tefé, Careiro da Várzea e Maués com quatro casos cada; Coari, Lábrea e Novo Airão com dois casos cada e Anamã, Boca do Acre, Jutaí, Carauari, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro com um caso cada.

Veja a coletiva on-line deste sábado: