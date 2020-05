FAB transporta cerca de 452 mil EPI's e 1.080 litros de álcool em gel

Manaus - Duas aeronaves KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam, neste sábado (2), o transporte para Manaus (AM) de cerca de 452 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPI's),sendo 300 mil unidades de máscaras cirúrgicas, 17 mil unidades de máscaras N95, 130 mil unidades de luvas, 4.080 óculos e 1.300 aventais, além de 1.080 litros de álcool em gel.

A missão interministerial, designada pelo Ministério da Defesa, em ação coordenada com o Ministério da Saúde, faz parte da Operação COVID-19.

A primeira aeronave KC-390 tem a previsão de chegada na Ala 8 – Base Aérea de Manaus para 14h40 (Horário de Brasília) e o segundo KC-390 tem previsão de pouso em Manaus para 15h10 (Horário de Brasília).

A Força Aérea Brasileira tem atuado ativamente em apoio aos brasileiros no enfrentamento à pandemia da COVID-19. Na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, a FAB repatriou brasileiros e familiares que estavam na China, prestando todo o suporte durante a quarentena destes cidadãos na Ala 2 – Base Aérea de Anápolis. Em outra missão, coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) junto ao Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa (MD), duas aeronaves C-130 Hércules foram empregadas na repatriação de um grupo de 66 brasileiros que estavam no Peru. Nas últimas semanas, as aeronaves da FAB têm atuado no transporte de medicamentos e equipamentos entre diversas regiões do país no enfrentamento ao COVID-19.

Embraer KC-390 Millennium

Maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul, o KC-390 Millennium tem capacidade de realizar missões de Transporte Aéreo Logístico, Reabastecimento em Voo (REVO), Evacuação Aeromédica, Busca e Salvamento, ajuda humanitária e combate a incêndio, dentre outras. O KC-390 foi desenvolvido para atender os requisitos operacionais da FAB, provendo mobilidade estratégica às Forças de Defesa do Brasil.

*Com informações da Assessoria

Confira a reportagem da TV Em Tempo: