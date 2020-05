Padre Mozato, que atuou na Diocese de Parintins, morre na Itália

Parintins (AM)- O Bispo da Diocese de Parintins, Dom Giuliano Frigeni, anunciou a morte do missionário do Pontifício Instituto das Missões Exteriores (Pime), Padre Egídio Mozato, na manhã deste sábado (16). O sacerdote faleceu em Rancio Di Lecco, na Itália, onde vivem a maioria dos padres idosos do Pime.

"É com muita tristeza que comunico o falecimento do nosso Pe. Egidio Mozzato. Foi o Padre quem me batizou. Ainda, não temos ainda detalhes da causa-morte, mas não foi Covid 19. Nossos pêsames e condolências. Que Papai do céu o receba em sua morada eterna! Nossa comunhão e oração. Ganhamos um anjo no céu”, informou Dorival.

A causa da morte não é Covid-19, informou Dom Giuliano Frigeni. Na Diocese de Parintins, Padre Egídio Mozato serviu em Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Itaúna, São Benedito e na Paróquia da Catedral do Carmo. O missionário italiano passou os últimos anos na comunidade de São Benedito.

Homem simples e dedicado ao trabalho da evangelização. Formou dezenas de gerações nas atividades da catequese. Padre Egídio, recebe nas redes sociais, o agradecimento pelo trabalho de sacerdote que desenvolveu em Parintins.