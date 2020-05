Governo amplia em 65,7% o número de leitos na rede estadual de saúde

Manaus - Diante do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas, o Governo do Estado reorganizou os hospitais e ampliou leitos para atendimento de pacientes com a doença na rede estadual de saúde. Somente nas unidades gerenciadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) em Manaus, são 1.138 leitos para Covid-19 – 816 leitos clínicos, 243 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 79 de Sala Vermelha. O aumento foi de 65,7% comparado com os 639 leitos do início da pandemia.



Os dados estão disponíveis no relatório diário de monitoramento de leitos publicado no site da Susam. O número de UTIs para pacientes com Covid-19 nas unidades estaduais evoluiu de 107, no início da pandemia, para 243 – alta de 127%, conforme último balanço. Os leitos clínicos saltaram de 532 para 816, aumento de 53%.

“Esta evolução é resultado de um esforço muito grande do Governo do Amazonas para reduzir o impacto da pandemia na rede estadual, que já enfrentava uma carência de décadas, de muitos anos sem investimentos. Essa pandemia, que já mostrou em vários países o quanto ela compromete o sistema de saúde, também nos afetou de uma forma muito dura. Mas seguimos firmes para dar resposta cada vez mais rápida para a população, para salvar vidas, entendendo que ainda temos que manter todos os esforços até vencermos essa doença”, disse o governador Wilson Lima.

De acordo com números consolidados pela equipe técnica da Susam, até às 11h de sexta-feira (15), dos 243 leitos UTI disponíveis na rede pública estadual de saúde para pacientes com Covid-19, 82% estavam ocupados. Dos 816 leitos clínicos, a ocupação estava em 63%.

No Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, referência para Covid-19, o Governo do Amazonas ampliou em 72% a quantidade de leitos – saiu de 205 no início da pandemia para 352. O número de UTIs subiu de 50 para 91 e mais 12 leitos para pacientes críticos na sala vermelha, que tem o mesmo padrão de UTI. Com isso, houve alta de 106% nos leitos com suporte avançado de vida na unidade, onde a oferta de leitos clínicos também evoluiu (60,6%), saindo de 155 para 249.

Aumento nos demais HPS

O HPS 28 de Agosto aumentou 99% o total de leitos para Covid-19. Em UTI, o salto foi de 20%, saindo de 40 para 48. O número de leitos clínicos mais que dobrou (122%), saindo de 81 para 180 leitos. A unidade implantou, ainda, 13 leitos de sala vermelha equipados com suporte para pacientes que chegam em estado crítico, incluindo respiradores.

O HPS Dr Aristóteles Platão Araújo, que no início da pandemia contava com 84 leitos clínicos para Covid-19, agora tem mais 21 leitos exclusivos de UTI e quatro de sala vermelha.

O HPS João Lúcio também destacou 68 leitos exclusivos para Covid-19. São 14 leitos de UTI, 11 leitos clínicos e 43 de Sala Vermelha.

Para dar suporte à rede de urgência e emergência, o Governo montou o Hospital de Combate ao Covid-19, na Universidade Nilton Lins, oferecendo hoje 62 leitos clínicos, 14 de UTIs e dois de sala vermelha. O Estado articula, junto ao Ministério da Saúde, a ampliação de leitos na unidade, que tem capacidade para 400 leitos, cuja ativação depende de equipamentos e recursos humanos, itens disputados na redes públicas de todo o país.

HUGV e SPAs

O Governo do Amazonas também conseguiu junto ao Ministério da Saúde a habilitação dos leitos do Hospital Universitário Getúlio Vargas, que acrescentou à rede de combate ao Covid-19 no Amazonas mais 46 leitos para atendimento de paciente com a doença – 12 leitos de UTI e 34 clínicos.

A população conta ainda com 135 leitos em nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) para receber pacientes com sintomas de Covid-19 estabilizá-los e, caso necessário, encaminhá-los aos grandes hospitais.





