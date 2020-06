Mulher pula em igarapé para retirar corpo de ‘amigo’ morto em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, identificado até o momento apenas como "Loirinho", foi encontrado boiando em um igarapé localizado em uma área de mata, no bairro Presidente Vargas, conhecido como “Matinha”, na Zona Sul de Manaus. Uma conhecida da vítima foi quem trouxe o corpo para a margem do igarapé.

O corpo foi encontrado por uma moradora, que passava pelo local na tarde do último sábado (30). Em seguida, ela acionou a polícia.

Segundo informações de policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o local era de difícil acesso e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para remover o corpo do homem.

Durante a espera dos bombeiros, uma moradora de rua entrou desesperada dentro do igarapé alegando conhecer a vítima e trouxe o corpo até à margem, atitude essa repreendida pela polícia.

Alguns moradores relataram que o homem seria "Loirinho", um pedinte que atuava em semáforos próximos dali, e era visto sempre pedindo dinheiro ou comida.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) estave presente no local e o corpo foi removido por volta das 13h pelo Instituto Médico Legal (IML).

O corpo do homem estava em estágio avançado de decomposição e será analisado por peritos na sede do IML, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. As investigações devem seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).