Motorista sofre fraturas após colisão de carro e caminhão em Manaus

Manaus - Uma colisão entre um caminhão de frete e um veículo resultou em vítima com fraturas no braço, perna e cabeça na rua Alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A vítima é um autônomo de 29 anos, que realizava uma entrega na manhã deste domingo (31), para empresa em que trabalha, quando um caminhão o fechou na via.

Os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e informaram que o condutor do caminhão-frete tentou entrar na faixa da esquerda e subir na calçada (área de mata), quando acabou fechando o veículo de Josias. Parte do veículo de passeio acabou entrando embaixo do caminhão.

A parte dianteira do veículo foi parcialmente destruída, sendo que o lado do motorista foi menos afetado.

O socorro

Josias foi socorrido por populares que viram o acidente. Ele estava consciente quando foi removido do veículo e conseguiu ligar para a esposa e o pai, que logo chegaram ao local.

"Ele estava indo fazer uma entrega. É autônomo e o pessoal aqui o socorreu. Enquanto aguardava o SAMU, ficou deitado no chão, conseguiu ligar para esposa, que me avisou o que tinha acontecido", disse o pai do motorista lesionado.

A vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e, posteriormente, será transferido para o Hospital Adventista, no Distrito Industrial II.

O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foi acionado para realizar os procedimentos no local da colisão.

Já o condutor do caminhão se manteve no local e conversou com os policiais. Ele não quis falar com nossa equipe e será encaminhado para uma delegacia de flagrantes para prestar depoimento.