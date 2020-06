Vice-presidente do Caprichoso é transferido para Manaus com Covid-19

Manaus- O vice-presidente do Boi Caprichoso, Karú Carvalho , foi transferido para Manaus após diagnóstico de coronavírus (Covid-19). A informação foi dada via nota pela diretoria do boi azul e branco. A saída de Parintins ocorreu na tarde deste domingo (14), por volta das 14h30.

Karu foi diagnosticado durante a semana e na noite deste sábado sentiu falta de ar, segundo amigos próximos. Ele foi então internado no Jofre Cohen, hospital de referência para Coronavirus em Parintins.

A viagem do vice-presidente e artista plástico ocorreu por meio de articulação dos parintinenses Neuton Corrêa e Juliano Santana junto ao diretor da Samel, Beto Nicolau.

Nota

O vice-presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Karú Carvalho, sentiu dores no peito e falta de ar na noite de sábado (13). O artista plástico foi conduzido ao Hospital Dr. Jofre Matos Cohen, em Parintins, e diagnosticado com o novo coronavírus.

Hoje, por volta das 14h30, Karú Carvalho foi transferido ao Hospital da Samel para tratamento especializado contra a Covid-19, em Manaus.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, deseja boa recuperação ao artista plástico para logo voltar mais forte.

Em nome da nação azul e branca, a diretoria do Boi Caprichoso pede orações pelo restabelecimento da saúde do vice-presidente. Karú Carvalho seguiu viagem com quadro de saúde estável para receber o tratamento do Hospital da Samel.

Leia mais:

FVS-AM aponta mais 1.615 novos casos de Covid-19 no Amazonas

Doria anuncia que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus