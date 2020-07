TCE promove webconferência sobre desmatamento e queimadas na Amazônia

O debate terá como foco as queimadas e desmatamento na Amazônia | Foto: Divulgação





Manaus - No próximo dia 17, a partir das 9h (horário de Manaus), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará a primeira webconferência para discutir o desmatamento e as queimadas na Amazônia com especialistas renomados, entre eles Carlos Nobre, um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz do ano de 2007.

A webconferência faz parte de uma série de ações iniciadas pelo TCE em fevereiro deste ano, após a criação de um comitê interinstitucional com os órgãos ambientais para definir metas e ações no combate aos desmatamentos e incêndios florestais na Amazônia.

Entre os participantes da webconferência estão o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão; o meteorologista, pesquisador e ganhador do Nobel da Paz, Carlos Nobre; e o pesquisador e biólogo, Ismael Nobre.A webconferência será transmitida ao vivo pelo Youtube do TCE-AM com tradução simultânea em Inglês e Espanhol, além da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

| Foto: TCE-AM

O evento está sendo coordenado pelo presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello, e pelo conselheiro Júlio Pinheiro, responsável pelas ações ambientais da Corte de Contas. "Em função dos dados históricos de queimadas na região Amazônica, é de fundamental importância que o TCE dê continuidade às ações do Comitê Interinstitucional promovendo, neste momento, essa webconferência com especialistas do mais alto gabarito para chamarmos a atenção para estas problemáticas", afirmou o conselheiro.

Também participarão das discussões o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro da Paraíba Fábio Nogueira, e o secretário de Meio Ambiente do Amazonas (Sema), Eduardo Taveira."

Sou Eco

"Durante a webconferência será apresentado o aplicativo "Sou ECO", do TCE-AM, desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e a Plataforma Interativa ATLAS ODS Amazonas, desenvolvida pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).O "Sou ECO" é um aplicativo para smartphones que possibilita que cidadãos encaminhem denúncias de crimes ambientais ou sobre a má prestação de serviços públicos diretamente ao Tribunal com fotos e possibilidade de georreferenciamento.





Ler mais:

Enquanto o mundo sofre com pandemia, desmatamento na Amazônia dispara

Amazônia e a 'epidemia' de queimadas com curva crescente