Doações são entregues para pessoas em situação de rua, em Manaus

Defensoria entrega kits de higiene e roupas para pessoas em situação de rua | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

Manaus - Kits de higiene e roupas foram entregues para pessoas em situação de rua que estão abrigadas na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, nesta terça-feira (11). Ao todo, os produtos arrecadados pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) durante uma campanha interna foram entregues para 58 pessoas.

Os kits contam com sabonete, shampoo, escova e creme dental, barbeador e desodorante, além de absorventes íntimos, no caso das mulheres. Parte dos produtos será encaminhando ao Centro de Reabilitação em Dependência Química (CRDQ) Ismael Abdel Aziz, localizado no km 53 da rodovia AM-010.

"Essa iniciativa vai contribuir para que as pessoas abrigadas possam manter a higienização, pois nesse cenário de pandemia a higienização requer atenção e contribuir para que as pessoas possam fazer isso de forma adequada é gratificante”, disse Ricardo Paiva, defensor público geral.

Doações foram arrecadadas durante uma campanha interna | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

De acordo com o defensor Roger Moreira, a campanha foi possível a partir da participação e contribuição dos membros e servidores da DPE-AM.

"Fico muito feliz que a Defensoria abraçou a campanha com grande espírito de solidariedade que devemos ter. Na nossa missão enquanto defensores públicos não basta atuar só quando somos provocados. Precisamos ir atrás das vulnerabilidades. Verificamos a necessidade de ajudar as pessoas abrigadas na Arena Amadeu Teixeira e assim o fizemos", afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresa doa condicionadores de ar e TVs à FCecon, em Manaus

INDT e Lady’s Mall doam 3 mil protetores faciais para a Fundação CECON