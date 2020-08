Ruas e avenidas de Pauini recebem pavimentação e obras são concluídas

Com investimento de R$ 5.662.794,94, a obra contemplou a reconstrução de 9,8 quilômetros de vias | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas informou por meio de nota nesta terça-feira (11) que concluiu, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), as obras de reconstrução das ruas e avenidas do sistema viário da sede do município de Pauini, situado na calha do Purus e distante 1.054 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 5.662.794,94, a obra contemplou a reconstrução de 9,8 quilômetros de vias, com a utilização de mais de 13 mil toneladas de concreto asfáltico e a realização de serviços de terraplenagem, recapeamento e aplicação de pavimento novo em 25 ruas. A obra mobilizou cerca de 80 empregos diretos e indiretos.

Pauini conta atualmente com 19.426 habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente a 2019.

