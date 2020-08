Delegacia emitirá requisição para corpo de delito pela internet, no AM

Exames de corpo de delito são feitos no IML, em Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Por conta da pandemia, o site da Delegacia Interativa (DI) - da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) - passou por modificações. Entre as novidades está a possibilidade de receber, pela própria página, requisições para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Anteriormente, o solicitante precisava ir até um Distrito Integrado de Polícia (DIP) pegar o encaminhamento e, com isso, ficava exposto a aglomerações. Agora, os casos envolvendo crimes de lesão corporal ou acidentes de trânsito com vítima lesionada são registrados on-line e, após uma triagem, a requisição do exame é emitida.

Os Boletins de Ocorrência (BOs) são aprovados e liberados em até 24 horas.

Antes da mudança, era possível somente registrar BOs específicos, como roubo e furto, ameaça, calúnia, difamação, injúria entre outros. Agora, qualquer tipo de crime pode ser registrado também pelo endereço eletrônico.

"Nós abrimos aqui um link de outros tipos de crimes. Então, o usuário pode narrar o fato criminoso, após isso a nossa equipe de investigação faz uma triagem e validação dessa ocorrência. Havendo alguma inconsistência nos dados fornecidos pelo usuário, a nossa equipe prontamente vai fazer essa ratificação e após isso é feita a validação desse Boletim de Ocorrência", explicou Ana Cristina Braga, titular da DI.

O site da delegacia interativa é o www.delegaciainterativa.am.gov.br.

