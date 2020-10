Vídeo: abrigos de venezuelanos são destruídos por temporal em Manaus

A ocorrência aconteceu no bairro de Flores | Foto: Reprodução

Manaus – A forte chuva que caiu sobre Manaus na tarde desta sexta-feira (9) causou estragos na cidade. Entre as ocorrências, houve a destruição das tendas usadas como abrigos por refugiados venezuelanos, localizadas próximo ao Terminal Rodoviário de Manaus. Ainda não há registro de feridos.

As equipes de oficiais do Exército Brasileiro estão ajudando os moradores para a remontagem das tendas de abrigo. Órgãos de assistência social também estão no local para prestar atenção às vítimas. A Coordenadora de imigração da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Maria José informou que cerca de 120 pessoas foram prejudicadas com a ação da natureza.

"Temos os abrigos em diversos bairros de Manaus e vamos transferi-los para os locais. Famílias com idosos e crianças terão prioridades. Até o momento são seis famílias", disse.

Um dos moradores da tenda relatou o momento do temporal. “Estava olhando de perto e vi tudo voando. As pessoas estavam desesperadas e correram no momento da ventania", relatou.

Outras ocorrências

Uma árvore caiu na rua Leovegildo Coelho, Centro de Manaus, atingindo dois carros que estavam estacionados. Outro acidente causado pela chuva, derrubou uma árvore na rua Dona Balbina Cordeiro, no Conjunto Eldorado, na zona Centro-Sul.

No Bairro Flores, na avenida Professor Nilton Lins, a queda de uma árvore destruiu viaturas estacionadas no pátio de uma delegacia.

Acidentes após temporal

Em setembro, uma forte chuva que atingiu Manaus também causou danos para moradores do bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Uma árvore tombou, um carro foi destruído, parte do portão de uma residência e alguns cabos da rede elétrica foram danificados. O acidente aconteceu na rua Visconde de Laguna.

