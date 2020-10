Fametro participa de workshop em Parintins

A Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur) de Parintins, em parceria com o Centro Universitário Fametro, realizam neste sábado (10) um workshop para orientar os artistas do município sobre a Lei Aldir Blanc, sancionada em junho deste ano com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura durante o período de pandemia de Covid‐19.

A lei prevê a liberação de recursos através de edital para projetos relacionados à área da cultura. O workshop será realizado na unidade da Fametro, em Parintins, localizada na avenida Paraíba, bairro Itaúna I. O evento é gratuito e será dividido em duas turmas, das 09h às 12h e das 15h às 18h. As instrutoras serão as professoras Irian Butel e a consultora comercial da Fametro, Suzan Monteverde. Os artistas interessados em participar devem se inscrever até sexta-feira (09), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

Durante o workshop, os artistas receberão instruções para elaboração de projetos para participar do edital de concorrência da Lei Aldir Blanc. Em Parintins, serão disponibilizadas vagas para 21 projetos em cinco categorias.

*Com informações da assessoria