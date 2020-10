Primeiro time de futebol gay do Amazonas enfrenta Barcemonas

Manaus – Neste sábado (24), data do aniversário de Manaus, a equipe Balls Cats do Amazonas – primeiro time de futebol gay do estado, vai enfrentar as Barcemonas, do Pará, em jogo de amistoso interestadual. O jogo irá ocorrer às 17h, no estádio Oswaldo Frota, na Cidade Nova, Zona Norte da capital.

A partida marca o aniversário de seis anos de fundação do Ball Cats. O presidente, fundador e atacante do time, Júnior Leocádio, o Pedrita, criou a equipe após a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Agora, com o time reformulado e com direito a um novo técnico, ele fala sobre o desafio de criar um “clássico” gay no Norte do País.

“Estou vivendo um momento maravilhoso do futebol gay. Graças a Deus estamos conseguindo levantar a categoria. O futebol gay, a gente brinca, a gente se rasga, a gente fresca, mas é sério”, ressalta Pedrita.

Drama

Antes do amistoso interestadual, o Ball Cats perdeu técnico, jogadores e quase encerrou as atividades. Mas Pedrita - que não desiste nunca -, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Reformulou o elenco, que agora tem também jogadores do município de Iranduba (a 31 quilômetros da capital), e, com a chegada do técnico Sony Ferreira, o time promete mostrar uma nova face no confronto contra as Barcemonas.

“Graças a Deus tenho amigos que nunca me abandonaram, como o professor Daniel (Coelho). Hoje nós estamos com um elenco renovado com nove jogadores novos. O nosso novo treinador, o professor Sony Ferreira, é uma pessoa muito conhecida e muito bem-conceituada no futebol amazonense. Ele já treinou time masculino, feminino, categoria de base e agora vai estrear como técnico de um time LGBTQI+”, detalha.

Pedrita informa que o amistoso vai ter um jogo de volta, desta vez no Pará, no ano que vem. “Este jogo já vai nascer clássico! Eu sempre sonhei mostrar a força do nosso futebol e vai ser um portal que vai se abrir para o futebol gay aqui do Norte. É um sonho que está sendo realizado”, diz.

Barcemonas

O time | Foto: Divulgação

Para o coordenador do Barcemonas, Jhonata Nascimento, a luta do time é pela inclusão da população LGBTQI+. “Nosso time foi fundado em 5 de abril de 2010 e aos poucos a gente foi envolvendo as outras gays de outros bairros e até de outras cidades”, revela.



É claro que para a equipe chegar a Manaus, a luta foi grande. “Foi um sufoco! Fizemos rifa, fizemos bingo, vendendo produtos do time, recebemos doações de pessoas que adoram o time. Para a gente é uma história única. É a primeira vez que vamos sair do Estado, é a primeira vez que vamos representar o Estado. Vamos nos juntar com as nossas irmãs do Norte e dar um belíssimo espetáculo. Futebol sem preconceito, futebol gay. A maioria dos nossos jogadores vão viajar pela primeira vez de avião, então vai ser único, tudo vai ser a primeira vez”, finaliza Jhonata.

Além do amistoso no aniversário de Manaus, Ball Cats e as Barcemonas prometem começar a planejar a realização da primeira Copa Norte de Futebol Gay. Vai ser luxo!

Serviço

O que é: Amistoso Amazonas x Pará de futebol gay. Ball Cats x Barcemonas

Onde é: Estádio Oswaldo Frota, o Oswaldão, na Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Horário: 17h

Data: Sábado 24/10

Entrada: Gratuita

Outras informações: Júnior Leocádio, o Pedrita (92) 9 9173-4106

*Com fontes da assessoria

