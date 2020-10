Em Pauini, Wilson anuncia ações nas áreas de saúde e produção rural

Manaus - Nesta sexta-feira (23), o governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve no município de Pauini, localizado a 924 quilômetros da capital, onde anunciou investimentos nas áreas de saúde e produção rural para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região.

Entre as ações voltadas ao setor primário anunciadas, em Pauini, estão o chamamento dos novos concursados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que irão atuar no escritório local do órgão.

No evento, realizado na quadra do Centro Esperança, o governador anunciou o envio de um kit feira, no valor de R$ 40,9 mil, para estruturação da feira local da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); realizou a entrega de três kits casa de farinha, com equipamentos para apoiar a produção tradicional de farinha de mandioca; e anunciou a liberação de cerca de R$ 62 mil em Crédito Emergencial para pescadores artesanais, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

“Nós estamos vindo aqui, no município de Pauini, para fazer algumas entregas através da Afeam, que é nossa agência de fomento, para pescadores, para pessoas da agricultura familiar, que conseguiram esse empréstimo para poder aumentar as suas atividades. A partir do mês que vem, também estamos trazendo para o município o kit feira, que é composto de tendas, mesas, cadeiras e uniforme para os feirantes, então, o agricultor pode plantar, que ele vai ter o espaço para que esse produto seja comercializado”, afirmou Wilson Lima.

Ele destacou, ainda, a destinação de recursos para a compra de alimentos da agricultura familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), incentivando os produtores do município.

"Nós também estamos destinando ao município mais de R$ 100 mil para a compra através do PAA, além de programas que nós vamos voltar, que é o Programa de Regionalização da Merenda e o Promove (Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar). Com todos esses programas, os produtores daqui podem se cadastrar para vender para o estado do Amazonas", explicou o governador.

Saúde - Na área da saúde, o Governo do Estado entregou ao hospital de Pauini um ventilador pulmonar, um aparelho de ultrassom, um monitor multiparamétricos, dez fluxômetros e seis bombas de infusão. Durante a agenda desta sexta-feira, Wilson Lima também anunciou o repasse da terceira parcela do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas) ao município, na ordem de R$ 309 mil.

Os benefícios foram comemorados por profissionais que atuam na saúde de Pauini. Uma delas é a enfermeira Viviane Aparecida, que trabalha como gerente de enfermagem da unidade hospitalar. Para ela, que atuou na linha de frente na pandemia, os equipamentos são um legado importante que fica para melhor atender a população.

"Esses equipamentos vão nos ajudar não só nesse momento, são equipamentos que vão ficar para o futuro. O Governo do Estado e a Secretaria de Saúde têm nos ajudado muito. Nós temos muito o que agradecer", comentou ela.

*Com informações da assessoria