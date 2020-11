‘Segurança em Foco’ recebe comandante da Polícia Turística do Amazonas

O programa vai ao ar todos os sábados, das 8h às 10h | Foto: Divulgação/SSP-AM

O programa de rádio “Segurança em Foco” receberá nesse sábado (7) o comandante da Polícia Turística do Amazonas, capitão Jorge Barreto, onde além da entrevista, a atração também vai abordar o crescimento do número de casos de estelionato na capital em decorrência da pandemia da Covid-19 e um golpe que vem sendo aplicado nos estacionamentos dos supermercados da capital.

A Politur, uma unidade da Polícia Militar do Amazonas especializado no atendimento aos turistas, será um dos destaques da atração. Além de conhecer o trabalho dos policiais bilíngues, o público também vai conferir dicas de segurança em viagens.



Entre as reportagens da semana, o público vai conferir a visita do pequeno Evandro Andes, de 6 anos, ao batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Fã da unidade policial, a criança viralizou na internet com um colete improvisado da corporação.

Outros destaques do programa são os quadros de serviço. No “Cidadão Protegido”, um alerta na hora de alugar veículos. No “Emergência 193”, dedicado aos primeiros socorros, o tema será quedas.

Apresentado ao vivo, o programa também trará os principais acontecimentos na área de segurança pública na semana e os fatos registrados nas últimas 24 horas.

O “Segurança em Foco” é veiculado na Rádio Encontro das Águas, 97,7 FM, todos os sábados, das 8h às 10h, focado nas ações e serviços da Segurança Pública.

