Corpos desaparecidos são resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Manaus – Dois corpos, que estavam desaparecidos, foram resgatados por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), no posto do pelotão fluvial no Acajatuba, Comunidade São Tomé, na tarde deste sábado (21).

As vítimas foram identificadas como Roberto Flavian da Silva Cardoso, de 40 anos, e Pedro Augusto Gonçalves Coutinho, de 28 anos, natural de São Carlos, São Paulo.

Segundo informações do membro do clube Gruam - que estava promovendo uma evento de rugby na comunidade, na última sexta-feira (20) - os participantes foram para um luau em uma ilha, por meio de barco fretado, e em determinado minuto o bote afundou e os dois dos atletas que estavam nele desapareceram.

Os corpos foram conduzidos para o Instituto Médico Legal (IML).

