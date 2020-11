Requalificação urbanística do igarapé do 40 apresenta avanços

| Foto: Emanuel Pires

Manaus – O Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (Ugpe), avança em obras do Programa Social Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM) no igarapé do 40.

As obras no igarapé do 40 foram retomadas em janeiro, inicialmente com as demolições e a limpeza da frente 01. As obras aguardavam a conclusão de processos de reassentamentos para a abertura de novas frentes de obras, assim como, a retirada do material provenientes dos imóveis que já haviam demolidos.

O subcoordenador de engenharia da UGPE, engenheiro civil, João Benaion, ressalta que no momento, foi concluído o desvio do curso do igarapé através de um corta-rio, que desviou o curso das águas do igarapé para a margem direita, possibilitando a troca de solo e a terraplanagem da margem esquerda.

“Nesse momento, iniciamos o colchão de reno, que são caixas de fios armados, preenchidos com pedras e que são indicados na construção de revestimento de canais como o do igarapé do 40” afirmou Benaion.

Mobilidade Urbana

A intervenção do Prosamim no local, além de uma nova via, também contemplará a criação de áreas verde, convívio social e de prática esportiva. O programa também vai revitalizar os campos comunitários do Betanhão e o Noroeste.

Reassentamento

O Governo do Estado vai reassentar mais de 6 mil pessoas que viviam no leito do igarapé, os custos de reassentamento na área giram em torno de R$44 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

