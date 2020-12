Homem é preso ao oferecer R$ 100 para ser liberado de blitz em Manaus

Ao todo, foram emitidos 134 autos de infração a motoristas por irregularidades, a maioria para condutores de motocicletas | Foto: Carlos Soares / SSP-AM

Manaus – Um homem foi preso e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após tentar subornar um policial, oferecendo a quantia de R$ 100 para ser liberado durante a operação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na noite desta sexta-feira (4), no bairro Cidade de Deus.

Conforme informações da assessoria do Portal Em Tempo , o todo, foram emitidos 134 autos de infração a motoristas por irregularidades, a maioria para condutores de motocicletas. A fiscalização do Detran-AM foi realizada por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Segundo o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, a operação foi deflagrada com intuito de reforçar o policiamento na zona Norte.

| Foto: Carlos Soares / SSP-AM

“O número de infrações aqui é muito grande, estamos intensificando a fiscalização nessa área e também na zona leste. Nosso objetivo é trazer mais tranquilidade ao cidadão de bem que deve ter o seu direito de ir e vir”, afirmou.

O coordenador-geral do Neot, Victor Mansur, explica que, durante o feriado prolongado, a fiscalização será intensificada.

“Vamos fiscalizar nesse feriado as saídas da AM-010 e AM-070. No sábado estaremos com a Lei Seca, para coibir as infrações. Vamos trabalhar para trazer segurança aos condutores”, disse.

*Com informações da assessoria

