Ifam participa de treinamentos para membros credenciados

Os senhores (a) foram indicados para participar do treinamento sobre o Sistema de Excelência Operacional, que será realizado à distância com aulas ao vivo | Foto: Divulgação

Manaus - Membros recém credenciados como polos EMBRAPII entre eles o IFAM, participam de treinamento nas áreas de Sistemas Operacionais e Gestão de Projetos de P&D. Entre os dias 14 e 18/12/2020 (segunda a sexta-feira), das 08h30 às 12h30.

Como parte do processo de credenciamento a EMBRAPII oferece dois treinamentos obrigatórios aos recém credenciados, um sobre o Sistema de Excelência Operacional EMBRAPII e o outro sobre, Gestão de Projetos de PD&I – ambos de extrema importância no contexto do credenciamento.

Os treinamentos serão ministrados pela empresa GPN ( https://www.gpnp.com.br/ ) que já nos apoiou em outras ocasiões por contar com profissionais qualificados na área e conhecimentos consolidados sobre o modelo de negócios EMBRAPII, além de conhecer profundamente nossos processos de acompanhamento e de avaliação.

